Юрий Бойко и Юлия Тимошенко пропустили 90% голосований в марте, – КИУ

Лидеры двух фракций ВР – Юрий Бойко и Юлия Тимошенко – пропустили 90% голосований в марте. Всего за месяц состоялось 15 пленарных заседаний, на которых было проведено 399 голосований.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Фейсбуке.

В течение марта Юрий Бойко и Юлия Тимошенко приняли участие лишь в 6% и 8% голосований соответственно. Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» проголосовал (нажал «за», «против», «воздержался») 25 раз, лидер ВО «Батькивщины» – 32 раза с 399 возможных.

Среди прочего, Юлия Тимошенко отсутствовала в зале парламента при голосовании за привлечение к уголовной ответственности, предоставления согласия на задержание и арест Надежды Савченко. При этом лидер «Батькивщины» отметила, что находилась на момент голосований в заграничной командировке. Однако согласно информации на веб-сайте ВРУ политик пропустила пленарное заседание 22 марта «по неизвестным причинам».

Юрий Бойко официально находился на момент голосований по Н. Савченко в парламенте, однако участия в них не принимал. Кроме того лидер «Опоблока» не голосовал относительно Постановления ВР о непризнании легитимности выборов Президента РФ в Крыму.

Показательно, что Юрий Бойко игнорировал голосование ВР, несмотря на то, что был письменно зарегистрирован на всех 15 заседаниях. Юлия Тимошенко пропустила 9 заседаний (6 – за болезни, 3 – по неизвестным причинам).

Также невысокие показатели участия в голосованиях у Олега Ляшко – принял участие в 61% голосований. При этом политик был зарегистрирован на всех, кроме одного, заседаниях ВР.

Председатель фракции «Самопомощи» Олег Березюк проголосовал в 77% случаев, Максим Бурбак из «Народного Фронта» – 84%, Артур Герасимов с БПП – 94%.

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