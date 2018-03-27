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вторник, 27 марта, 2018, 19:28 Спорт
Юлия Джима и еще семеро украинцев едут на ЧМ-2018 по биатлону среди военных

Украинские биатлонисты примут участие в чемпионате мира-2018 среди военных, который пройдет в австрийском Гохфильцене со 2 по 10 апреля.

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Как сообщает UA:Биатлон, Украину на соревнованиях будут представлять восемь спортсменов. В предварительной заявке женской команды – Юлия Джима, Ирина Варвинец, Мария Кручова и Валерия Дмитренко. В мужской – Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

«Эти соревнования обычно имеют мощное представительство. Многие страны, в частности Чехия и Австрия, делегируют на них биатлонистов, которые выступают на этапах Кубка мира», – отметил гостренер Евгений Колупаев.

Добавим, что состязание в Гохфильцене будет предшествовать тренировочный сбор, который команда проведет в Карпатах, на тренировочной базе в Тысовце.
Сборная Украины по биатлонуЖенская сборная Украины по биатлонубиатлон чемпионат мира
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