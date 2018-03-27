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вторник, 27 марта, 2018, 0:38 Мир
Исландия объявила дипломатический бойкот России и не поедет на чемпионат мира

Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями РФ.

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует исландское издание Morgunblaðið.

«Все двусторонние встречи с российскими должностными лицами, а также высокопоставленными должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением, исландское руководство не будет посещать Россию в рамках Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом», – сообщило министерство иностранных дел страны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, отмечает издание.

Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить это решение.

В то же время, Исландия, в отличие от ряда других государств, не будет объявлять персонами нон-грата российских дипломатов.
Исландиядип бойкот России
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2018-03-27 02:34 :22