Игорь Билозир ушляхетнит Радехов, – с презентации художественного пространства

Сегодня, 27 марта, во Львове концепцию интерактивного художественного пространства композитора Игоря Билозира, что должно появиться в городе Радехове на Львовщине презентовали друзья, сын Игоря Билозира и представители властей г. Радехова.

Журналист Михаил Маслий вспомнил, как в далеком 1968 году молодой Игорь Билозир приехал во Львов и направился на Львовское областное радио со своими песнями. «Тогда состоялась первая запись его песен на радио. 50 лет назад Игорь Билозир почувствовал, кем он может быть, поэтому местечковость выперла его во Львов, а потом о нем узнали украинцы всего мира. Не случайно то, что 18 лет мы шли к музею Игоря Билозира. Сегодня в этом замысле нас поддержала самборская власть. Реализацией этого художественного пространства будет заниматься сын Игоря Билозира – Андрей Билозир», – сказал Михаил Маслий.

Михаил Маслий. Фото: Николай Тыс/ZIK

Главным дизайнером этого проекта будет Михаил Москаль. Друзья уверяют, что он сделает музейное пространство в лучшем европейском стиле.

Михаил Москаль. Фото: Николай Тыс/ZIK

Председатель правления Благотворительного Фонда имени Игоря Билозира Юрий Кедринский отметил, что они думали, как сохранить память про Игоря Билозира, и самое главное – чтобы помнили и пели его песни. «Сначала думали сделать музей Игоря Билозира во Львове в его квартире. Но мы знаем, как выглядят обычные музеи, а тут что-то надо было придумать, потому что Игорь был неординарный. Длительное время в этом направлении ничего не двигалось. Вскоре Михаил Маслий, который много лет был другом Игоря Билозира, издал трехтомник «История украинской эстрады». И в этом году идея с музеем Игоря снова вынырнула с привязкой к родине композитора – города Радехова, где есть музыкальная школа имени Игоря Билозира. Так мы поехали в Радехов, где нас гостеприимно встретила местная власть и полностью поддержала в замысле создать музей в городе», – рассказал Юрий Кедринский.

Председатель правления Благотворительного Фонда имени Игоря Билозира Юрий Кедринский. Фото: Николай Тыс/ZIK

Председатель районного совета Радехова Мария Тимочко подчеркнула, что Игорь Билозир для Радехова был крупной фигурой. «Для нас он особенный, потому что он здесь родился. Мы всегда его ценили и гордились тем, что такая личность имеет корни в Радехове. Нам очень понравилась идея о том, чтобы в Радехове был музей Игоря Билозира. Местная власть не имела сомнений в том, чтобы поддержать эту идею и совместно ее реализовать», – сказала Мария Тимочко.

Председатель районного совета Радехова Мария Тимочко. Фото: Николай Тыс/ZIK

Председатель Радеховской районной государственной администрации Тарас Калита отметил, что хотят, чтобы этот музей был интересным, не таким, все. «Мы поддержали создание интерактивного художественного пространства имени Игоря Билозира, куда будут приходить люди и смотреть интересные видеозаписи, на территории караоке смогут спеть песню, там также будет возможность попробовать сделать современную аранжировку песен Игоря Билозира», – сказал Тарас Калита.

Председатель Радеховской районной государственной администрации Тарас Калита. Фото: Николай Тыс/ZIK

Городской голова Радехова Степан Коханчук сказал, что они нашли такое помещение в Радехове, которое бы вместило это художественное пространство, – это фойе бывшего кинотеатра, расположенного в центре города. Это довольно большое помещение – 130 кв. метров. Степан Коханчук убежден, что музей там будет.

Городской голова Радехова Степан Коханчук. Фото: Николай Тыс/ZIK

«Сам Игорь Билозир ушляхетнит Радехов. Даже, если бы не было хорошей дороги до этого города, музей Игоря Билозира должен быть там. Игорь Билозир является субъектом облагораживания этого края. И очень мудро решили создать там музей. Во Львове хватает музеев, а в районных городах они очень нужны. Туда скорее будут ездить туристы. Игорь родился в Радехове, и там родилось много его песен. Давайте быстрее это делать», – сказал поэт Богдан Стельмах.

Поэт Богдан Стельмах. Фото: Николай Тыс/ZIK

Сын Игоря Билозира – Андрей поблагодарил собратьев отца, Михаила Москаля, местную власть Радехова за понимание и желание поддерживать память об отце. «Это музыкальное пространство – это будет новый призыв, так как любил папа – чтобы нота звучала идеально. И такое желание у нас есть. Это только начало реализации этого проекта, который нас всех объединил, и мы вместе воплотим в жизнь. Ведь папины песни – это наше общее достояние», – сказал Андрей Билозир.

Андрей Билозир . Фото: Николай Тыс/ZIK

Ранее IA ZIK писала о том, что Радехове состоялась рабочая встреча по поводу открытия музея известного украинского композитора, исполнителя, народного артиста Украины, лидера ВИА «Ватра» Игоря Билозира.

24 марта, в день рождения выдающегося украинского артиста, лидера ВИА «Ватра» Игоря Билозира на Лычаковском кладбище почтили память композитора.

Справка.

Игорь Билозиг родился 24 марта 1955 года в городе Радехове в Галичине. Учился в Радеховськой СОШ № 1. Первые музыкальные композиции. Билозира выполнял школьный вокально-инструментальный ансамбль, а первая профессиональная запись состоялась в 1969 году на Львовском радио в передаче «Странствующий меридиан».

Учился во Львовском музыкально-педагогическом училище и Львовской консерватории. Стажировался в США и Канаде.

От 1977 года – руководитель ВИА «Ритмы Карпат» Львовского автобусного завода, с 1979 – художественный руководитель и солист ВИА «Ватра» Львовской областной филармонии, выполняющей большинство его песен по сей день.

Игоря Билозира избили 8 мая 2000 года в кавярне«Цисарска кава», что на проспекте Шевченко во Львове. Вследствие нанесенных травм 28 мая 2000 года скончался в больнице. Похоронен во Львове на Лычаковском кладбище (поле №2).

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