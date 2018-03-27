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вторник, 27 марта, 2018, 21:47 Мир
Высылка дипломатов – это разрушение российской сети разведки на Западе, – эксперт

Ситуацию, которая сейчас сложилась с высылкой российских дипломатов-разведчиков, можно назвать дипломатической войной. Это означает разрушение российской разведывательной сети на всем Западе.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический аналитик Владимир Горбач.

«Ситуацию, которая сейчас сложилась, можно назвать дипломатической войной. Формально – это люди с дипломатическим статусом, но неформально – это разведчики под дипломатическим прикрытием. Об этом говорит Тереза Мэй и Борис Джонсон. Что происходит? Это фактически разрушение российской разведывательной сети на всем Западе», – считает г-н Горбач.

По его словам, перед этим Британия провела переговоры со своими союзниками и дала информацию о наличии разведчиков в их дипломатических учреждениях.

«Сейчас состоялся акт солидарности – это высылка этой разведывательно-подрывной сети. На самом деле спецслужбы знают, кто является разведчиком под прикрытием. До какого времени они это терпят. Когда приходит время делать демарши, они их делают. В нормальной ситуации агентов, которые выявились, освобождают тихонько. Сейчас мы имеем дело с политической акцией всего Западного мира, направленную против России», – отметил эксперт.

В то же время, как заметил господин Горбач, когда Украина стала жертвой агрессии, то получила глубокое беспокойство, и реакцией были санкции и финансово-экономическая помощь.

«У Британии очень много союзников. Это и Содружество, и особые отношения с США и ЕС. У Украины очень мало союзников. Даже подписанты меморандума не сделали того, на что мы рассчитывали. У нас есть право говорить, почему этого не было сделано ранее, но международные отношения – это громоздкая система и даже сейчас не всем странам дошло. Поэтому добиться единодушной дипломатической позиции – это большая работа. Следующим этапом будет углубление финансово-экономических и персональных санкций», – констатировал Владимир Горбач.
ВеликобританияБорис ДжонсонПервые о главном. КомментарииВладимир Горбач
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2018-03-27 23:42 :39