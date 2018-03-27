Венгрия и Норвегия также высылают российских дипломатов

Правительства Венгрии и Норвегии также присоединились к 18 странам мира, которые выслали российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. В то же время Австрия заявила, что не будут высылать российских дипломатов из-за «дело Скрипаля».

Об этом сообщает Укринформ.

«На основании того, что было сказано на заседании Европейского совета, Венгрия высылает российского дипломата, который также осуществляет шпионскую деятельность», – сказал заместитель Государственного секретаря по вопросам коммуникации Министерства иностранных дел Венгрии Тамас Менцзер.

Как сообщает The Nordic Радо, МИД Норвегии также выступило с заявлением о высылке сотрудника посольства РФ в Осло.

«Норвегия выслала одного дипломата из российского посольства в Осло в ответ на нападение с применением нервно-паралитического вещества на бывшего российского шпиона в Великобритании», – говорится в сообщении.

В то же время австрийское правительство заявило, что не будут высылать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением в Солсбери, пишет DW.

«Мы хотим быть строителями моста и держать открытыми каналы переговоров с Россией», – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Как сообщалось, о высылке российских дипломатов сейчас уже объявили Албания, Дания, Эстония, Италия, Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия.

Украина также приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов.

Кроме того, администрация США высылает 48 работников российского посольства в Вашингтоне, а также 12 россиян, работавших в Миссии РФ при ООН в Нью-Йорке. Будет закрыто и консульство РФ в Сиэтле.

Канада решила выслать четверых дипломатов РФ.

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