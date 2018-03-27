В Испании задержали организатора кибер-группировки с российским и украинским паспортами

В испанском городе Аликанте задержали организатора преступной кибер-группировки Cobalt, подозреваемую в хакерских атаках на более сотни финансовых учреждений по всему миру.

Об этом сообщает издание UANews.

Деятельность этой группировки ударила по банкам более чем в 40 странах мира и привела к кумулятивным потерям свыше 1 млрд евро. Испанская полиция, чтобы разоблачить хакеров, сотрудничала с Интерполом, ФБР, с властями Азербайджана, Беларуси, Тайваня и других стран.

«Им удалось получить доступ, например, почти ко всем банкам в России», – заявил руководитель МВД Испании Хуан Игнасио Соид, отметив, что атакам подверглись 300-400 банков России, из 50 банков деньги были похищены, пишет Europol.

Издание не афиширует имени задержанного и его гражданства. Однако по некоторым данным «мозговым центром» группировки был 34-летний Денис К., который имел двойное гражданство – РФ и Украины. Кроме него организаторами атак были еще трое человек – жители Украины и РФ, которые между собой общались через форумы и лично не взаимодействовали. Всего полиции удалось идентифицировать 15 участников.

Напомним, вчера в Киберполиции Нацполиции Украины сообщили о разоблачении украинского хакера, который входил к международной группировке «Cobalt».

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