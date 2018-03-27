В Ужгородскому детсаду открыли сенсорную комнату для развития деток с нарушениями моторики

Сенсорная комната в этом садике создана в рамках реализации проекта «Открытое сенсорное пространство для детей Ужгорода» при поддержке правительства Словакии, Словацкого агентства международного развития и сотрудничества.

Ужгородская городская рада профинансировала работы по текущему ремонту, здесь раньше были подсобные помещения, закупила систему оборудования – в целом более чем на 196 тысяч гривен. Остальное оборудование на сумму 113,5 тысяч гривен подарило заведению общественное объединение «Карпатское агентство прав человека «ВЕСТЕД»: а это-оборудование для развития мелкой моторики «Шаги», «Радуга», тактильные дорожки, цветные речные камушки, лабиринт, сухой бассейн с шариками и тому подобное.

Сенсорная комната в «стране чудес» будет работать, как инновационный коррекционно-развивающий метод обучения детей с нарушениями мелкой моторики. Занятия, которые будут проходить в виде игры, будет проводить психолог, они будут полезны всем без исключения деткам. Стоит отметить, что воспитанникам детсада новое пространство очень нравится, они с большим удовольствием ходят по тактильным дорожкам, бегают по лабиринтам, играют в бассейне с шариками (так называемый сухой бассейн), рисуют на стекле различными видами круп, под музыкальное сопровождение пишут на доске, сообщают в Ужгородском городском совете.

В сенсорной комнате все организовано особым образом, оно состоит из множества стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, тактильные и вестибулярные анализаторы. Именно так и осуществляется развитие и профилактика «голода» сенсорных ощущений. Итак, сенсорная комната помогает сохранить и улучшить физическое, психическое и социальное здоровье детей.

В Ужгородскому детсаду открыли сенсорную комнату для развития деток с нарушениями моторики

Пребывание в сенсорной комнате способствует стимулированию у детей всех сенсорных процессов; созданию положительного эмоционального фона, снятию психоэмоционального и мышечного напряжения, достижению состояния релаксации и душевного равновесия; активизации функций центральной нервной системы; развитию общей и мелкой моторики, коррекции двигательных нарушений, укреплению опорно-двигательного аппарата; реабилитации детей с повышенной агрессивностью и аномальным поведением; реабилитации детей, подвергшихся насилию или другим стрессовым ситуациям; развитию речи и познавательной деятельности дошкольников.

В Ужгородскому детсаду открыли сенсорную комнату для развития деток с нарушениями моторики

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