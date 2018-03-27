В Украине презентуют первый трейлер военной драмы «Черкассы»

В Украине презентуют первый трейлер военной драмы «Черкассы», который создается на основе реальных событий, при поддержке Госкино.

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Четыре года назад тральщик «Черкассы» был единственным из тринадцати кораблей, которому удалось удержать украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав, во время аннексии Крыма. В течении трех недель экипаж судна достойно держал оборону, мужественно оказывал сопротивление, отражая атаки войск РФ.

Режиссер ленты черкащанин Тимур Ященко средствами игрового кино рассказывает историю обычных людей, которые в решающий момент поняли, в чем их назначение, и что такое Родина.

Консультантом фильма является реальный командир тральщика «Черкассы», почетный гражданин города Черкассы Юрий Федаш, а в актерский состав вошли моряки, которые держали оборону на корабле весной 2014-го года.

Юрий Федаш отметил: «В Украине фильм «Черкассы» будет полезно посмотреть тем, кто любит кричать: «Сдали Крым», «Там никто ничего не делал». Чтобы эти скептики увидели, как, прикрываясь женщинами и детьми, «зеленые человечки» захватывали военные части. Про эти моменты российская пропаганда не вспоминает, но так было на самом деле. Я убежден, что благодаря ВМС мы имеем сейчас Украину. Если бы мы тогда начали стрелять, то неизвестно, где сейчас была бы государственная граница Украины. Тогда по всей длине нашей границы стояло 100-тысячное войско русских».

Съемки фильма проходили при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. На данный момент фильм уже снят и смонтирован, сейчас команда создателей активно работает над постпродакшеном и сведением звука. Среди тех, кто создает саундтрек к ленте «Черкассы» – Катя Чили и Антон Байбаков.

Председатель Госкино Филипп Ильенко отметил: «Я очень хотел бы, чтобы фильм «Черкассы» стал для украинцев еще одним ярким доказательством несокрушимости духа украинских воинов-патриотов, которые в сложное для нашей страны время оказались в эпицентре противостояния. И мне очень приятно, что этой осенью в кинотеатрах будет целый парад качественных патриотических фильмов от украинских режиссеров. Это свидетельство того, что наше кино живет и активно развивается».

По словам режиссера Тимура Ященко, Катю Чили к сотрудничеству он выбрал интуитивно, почувствовав в ней глубокую женственность и тонкую внутреннюю организацию личности, которая создаст интересный контраст для «мужской истории»: «Ее трек, исполненный абсолютной свободы в творчестве, станет также своего рода авторским музыкальным комментарием к драме...».

По сюжету ленты, двое ребят из украинского села – Мишка и Лев – по разным причинам оказываются на военном корабле ВМС Украины «Черкассы», дислоцированном в порту крымского озера, во время событий на Майдане 2014-го года... В то время, когда экипаж тральщика «Черкассы» проходит обучение, тогдашний президент Янукович бежит с Украины, а Крым захватывают «зеленые человечки». Начинается оккупация Крымского полуострова. Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян. «Черкассы», вместе с другими кораблями украинского флота, заблокированный в озере Донузлав – путь к морю перекрыт затопленными судами. Украинские корабли сдаются один за одним, лишь экипаж «Черкасс» сопротивляется и продолжает отважную, хоть и безнадежную, борьбу с врагом.

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