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вторник, 27 марта, 2018, 0:53 События
В Сумах горело общежитие – 17 человек оказались в дымовой ловушке

В Сумах горело 9-этажное общежитие Сумского государственного университета.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области.

На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Кроме того, существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты. Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9 этажах спасатели обнаружили 17 человек.

Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы удалось вывести их из опасной зоны на улицу.

Всего к тушению привлекалось 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.
ГСЧСчрезвычайное происшествиесуммы
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2018-03-27 02:34 :29