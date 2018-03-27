В России начался суд на Сущенко

Мосгорсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.
Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.
Процесс по делу начался Сущенко pic.twitter.com/cRgpsivU5q— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.
Украинский журналист и политический заключенный в России Роман Сущенко не признал вину в полном объеме.
Роман Сущенко вину не признал в полном объеме— Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.
Как известно, Роман Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в «шпионаже».
В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицали это.
У Украины есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.