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вторник, 27 марта, 2018, 11:42 События
В России начался суд на Сущенко

Мосгорсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Украинский журналист и политический заключенный в России Роман Сущенко не признал вину в полном объеме.


Как известно, Роман Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в «шпионаже».

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицали это.

У Украины есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.
РоссияМарк ФейгинРоман Сущенко
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2018-03-27 12:44 :32