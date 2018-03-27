В России начался суд на Сущенко

Мосгорсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

Процесс по делу начался Сущенко pic.twitter.com/cRgpsivU5q — Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.

Украинский журналист и политический заключенный в России Роман Сущенко не признал вину в полном объеме.

Роман Сущенко вину не признал в полном объеме — Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.



Как известно, Роман Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в «шпионаже».

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицали это.

У Украины есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

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