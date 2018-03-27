В прошлом году убытки «Волыньгаза» составили 169 млн грн

Выручка компании «Волыньгаз» за 2017 год, которая формируется за счет тарифа на распределение природного газа, составила 414,2 млн грн. А расходы компании превысили выручку. Это привело к получению убытка объемом 169 млн грн.

Об этом IA ZIK сообщила специалист по связям с общественностью и прессой ПАО «Волыньгаз» Оксана Швец.

Установленный НКРЕКП тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг. Поэтому деятельность компании «Волыньгаз» является убыточной уже третий год подряд.

Например, расчетом действующего тарифа предусмотрено, что «Волыньгаз» будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 6752 грн за тыс. куб м без НДС. Но средняя цена природного газа в прошлом году составила 7 996 грн за тыс. куб без НДС.

В марте текущего года «Волыньгаз» с соблюдением всех процедур в очередной раз подало в НКРЕКП обоснование нового тарифа. Он разработан в соответствии с Временной методикой определения и расчета тарифа на услуги распределения природного газа, которая будет действовать до 31 марта 2019 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.