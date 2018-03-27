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вторник, 27 марта, 2018, 10:25 Мир
В ответ на санкции США Пакистан заявляет об открытости в отношении ядерного нераспространения

Пакистан заявил о своей открытости в вопросе ядерного нераспространения после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на семь пакистанских компаний из-за подозрения в совершении ими ядерной торговли.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Пакистанские усилия в сфере экспортного контроля и нераспространения, а также ядерной безопасности и охраны хорошо известны», – говорится в сообщении МИД Пакистана 26 марта.

Исламабад таким образом отреагировал на введение со стороны Бюро промышленности и безопасности США санкций в отношении 7 пакистанских компаний за то, что те «были определены правительством США действующими вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов».

Этот шаг может потенциально навредить желанию Пакистана присоединиться к Группе ядерных поставщиков (NSG), группы стран, которые могут торговать ядерными технологиями. В отчетах международных наблюдателей ранее говорилось, что Пакистан обладает ядерным оружием, но почти не отчитывается об этом.

Напомним, США ввели санкции в отношении семи пакистанских компаний по подозрениям в ядерной торговли. Бюро промышленности и безопасности США опубликовало решение, в котором говорится, что санкции наложенные на пакистанские компании еще 22 марта.
СШАПакистансанкции
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