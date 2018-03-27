В ООН призывают улучшить доступ к пенсиям украинским переселенцам

Завершая свой недельный визит в Украину, помощник Верховного комиссара по вопросам операций Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Джордж Окот-Оббо призвал усилить меры, направленные на преодоление бедственного положения людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Окот-Оббо подчеркнул необходимость обеспечить права таких людей, в том числе их доступ к пенсиям и свободу передвижения.

В Киеве помощник Верховного комиссара встретился с беженцами из других стран, нашедших убежище в Украине. Он узнал об их опыте и проблемах, отметил работу партнеров Агентства ООН, которые им помогают.

На встрече с заместителем Министра внутренних дел Украины Татьяной Ковальчук, Джордж Окот-Оббо Агентства ООН выразил обеспокоенность относительно низкого уровня признания искателей убежища беженцами. Он призвал органы власти содействовать доступу Агентства ООН и его партнеров к искателям убежища в международных транзитных зонах в аэропортах для предоставления правовой помощи.

«Агентство ООН по делам беженцев обеспокоено тем, что некоторые просители убежища, особенно из Сирии, не имеют права подавать заявления о предоставлении убежища в аэропортах», – отметил Джордж Окот-Оббо. «Получив доступ, Агентство ООН сможет помочь искателям убежища с подачей заявлений, а также расширит сотрудничество с Государственной миграционной службой Украины»,- добавил он.

В процессе визита Джордж Окот-Оббо посетил восточную Украину, где работают полевые офисы Агентства ООН, и встретился с людьми, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Он посетил школу вблизи Святогорска, где дети-переселенцы учатся вместе с местными учениками. Потом помощник Верховного комиссара встретился с группой вынужденных переселенцев в центре, работу которого поддерживает партнер Агентства ООН благотворительный фонд «Славянское сердце». Участники встречи рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в получении пенсий, о рисках потерять место жительства, плохие бытовые условия в местах компактного проживания и надежды на возможность воспользоваться правом голоса на местных выборах.

С начала конфликта в 2014 году, чтобы получить свои пенсии и социальные выплаты люди, проживающие на неподконтрольных правительству территориях, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПО) и регулярно проходить процедуры верификации. Это предполагает постоянные поездки через один из всего лишь пяти контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) через линию разграничения. Такие условия особенно изнурительные для людей старшего возраста и людей с инвалидностью. Джордж Окот-Оббо воочию увидел, как люди ожидают на КПВВ в условиях минусовых температур и снега. Тронутый такой ситуацией помощник Верховного комиссара отметил: «Эти люди травмированы дважды. Во-первых, они живут в условиях активного конфликта. Во-вторых, они вынуждены выполнять обременительные требования и процедуры, которые чрезвычайно затрудняют получение их законных пенсий и социальных выплат, иначе они рискуют потерять их».

За время визита помощник Верховного комиссара также встретился с Вадимом Чернышом, Министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергеем Кислицей, заместителем Министра иностранных дел Украины, и Людмилой Денисовой, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Он отметил, что при поддержке Агентства ООН по делам беженцев и его партнеров Правительство Украины улучшило условия и процедуры пропуска мирных граждан через КПВВ. Однако Джордж Окот-Оббо также отметил, что впереди еще много работы.

В течение визита в Украину помощника Верховного комиссара сопровождали директор европейского бюро Агентства ООН по делам беженцев Паскаль Моро и представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

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