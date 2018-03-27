В мире запретили рекламу криптовалют в Twitter

Со вторника, 27 марта, вступает в силу запрет на рекламу криптовалют в Twitter.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на Reuters.

«Запрет распространяется на рекламу о первичном размещение монет (ICO), что позволяет переводить наличные деньги в криптовалюту. Запрещены объявления о продаже монет и реклама крипто-обменов», – говорится в сообщении.

Запрет действителен во всех странах.

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