вторник, 27 марта, 2018, 10:08 Мир
В мире запретили рекламу криптовалют в Twitter
Со вторника, 27 марта, вступает в силу запрет на рекламу криптовалют в Twitter.
Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на Reuters.
«Запрет распространяется на рекламу о первичном размещение монет (ICO), что позволяет переводить наличные деньги в криптовалюту. Запрещены объявления о продаже монет и реклама крипто-обменов», – говорится в сообщении.
Запрет действителен во всех странах.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.