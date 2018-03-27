В Киеве проверят все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать ТРЦ столицы в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт городской администрации.
«Мы шокированы трагедией, которая произошла в Кемерове. Несмотря на это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей», – сказал чиновник.
Он призвал владельцев ТРЦ и других заведений массового пребывания людей упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.
Отмечается, что проверки будут проводить совместно городские власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как известно, 25 марта в российском городе Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек. Среди погибших 41 ребенок.
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