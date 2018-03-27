В Кемерово назревают стихийные народные протесты – подогнаны Камазы с силовиками

Во вторник, жители Кемерово собираются выйти на несогласованный стихийный митинг.

Об этом сообщает znak со ссылкой на News Varlamov.

По словам отправителя, площадь Советов, на который в 9:00 планируют выйти кемеровчане, огораживают забором, а в ближайших дворах уже дежурят Камазы с силовиками».

Пожар в Кемерово

Также факт проведения мероприятия подтвердила слушательница одной из радиостанций Анна. Она заявила, что цель акции – требование от властей достоверной информации относительно пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Издание отмечает, что в Москве на Пушкинской площади тоже собираются почтить память погибших в Кемерово, рассказала журналист Лиза Сурганова. Аналогичная акция состоится в Санкт-Петербурге.

На Кузбассе, в Ингушетии и Рязанский области объявлен траур по погибшим.

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