В Кембридже создали робота Чарльза, который точно повторяет мимику человека

Профессор Кембриджского университета Питер Робинсон создал робота по имени Чарльз, который распознает и повторяет мимику человека.

Чарльз стал частью программы отдела компьютерных наук и технологий Кембриджского университета. Его сотрудники изучают различные способы взаимодействия людей и роботов. Они предположили, что наличие эмоций в ответах машины сделает «общение» более привычным, пишет naked-science.

Фото: University of Cambridge

«Нам было интересно, сможем ли мы подарить компьютерам способность понимать социальные сигналы, выражение лица, тон голоса, позы и жесты. Подумали, что было бы интересно узнать, повторит ли это робот. Будут ли люди чаще с ним взаимодействовать, если в ответах больше эмоций? Так у нас и появился Чарльз», – рассказал Питер Робинсон.

У Чарльза – 24 мотора, управляющие лицевыми мышцами. Робот двигает бровями, ртом, челюстью и другими частями конструкции. Сигнал к ним поступает с компьютера, на котором установлено программное обеспечение, анализирует данные с видеокамеры. Она снимает человеческое лицо и отправляет картинку на компьютер. Весь процесс занимает не больше трех секунд.

Профессор Робинсон отметил, что робот собран хорошо, но его еще нужно совершенствовать. «Чарльз выглядит правдоподобно. Конструкция впечатляющая, но, несмотря на это, механические моторы не могут соревноваться с настоящими мышцами. Наши программы, контролирующие выражение лица, еще далеки от идеала. Аналитический софт тоже нельзя назвать совершенным, поэтому мимика выглядит еще неестественной», – сказал Питер Робинсон.

По его мнению, даже в таком виде Чарльз интересует людей больше, чем обычный робот. «Все просто очарованы им. Покажите его на дне открытых дверей, и вокруг моментально соберется толпа», – хвастается Питер Робинсон.

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