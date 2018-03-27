В Британии неизвестные разрисовали памятник Дэвиду Боуи

В британском городе Эйлсбери неизвестные испортили памятник известному музыканту Дэвиду Боуи. Его открыли лишь недавно – за два дня до инцидента.

Об этом сообщает «Новое Время».

Вандалы облили памятник краской, расписали стены возле памятника надписями DB RIP (Покойся с миром, Дэвид Боуи), а у подножия написали Feed the homeless first (Сначала накорми бездомного).

Действия вандалов назвали «ужасными» и «бессмысленными».

Бронзовую скульптуру под названием Земной посланник открыли накануне 26 марта в городе Эйлсбери, где Дэвид Боуи дебютировал в образе Зигги Стардаста. В скульптуру встроен динамик, который ежечасно исполняет песни Боуи.

Добавим, что в 2016 году скончался музыкант Дэвид Боуи. Всего несколько дней назад музыкант отпраздновал свой 69-й день рождения.

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