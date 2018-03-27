В апреле в Париже заслушают доклад ЮНЕСКО об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму

С 4 по 17 апреля на очередной сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО рассмотрят доклад гендиректора организации относительно ухудшения ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Министерство иностранных дело Украины.

«В документе отмечаются грубые нарушения со стороны оккупационной власти, в частности в сфере защиты культурного наследия: так называемых «реставрационных работах» на территории Ханского дворца в Бахчисарае, которые угрожают исторической и культурной подлинности этого объекта, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО, а также проведению вопреки нормам международного права археологических раскопок и вывоз артефактов с территории Крыма», – говорится в сообщении МИД.

По данным украинских дипломатов, при подготовке доклада под названием «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)» в ЮНЕСКО использовали, среди прочего, материалы украинской стороны, управление Верховного комиссара ООН по правам человека, представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Amnesty International и других.

204 сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО пройдет 4-17 апреля в Париже.

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями аннексированного Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крыма согласовала проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

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