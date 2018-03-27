Украине не выгодно проводить выборы на год позже от агрессора, – Безсмертный

В 2019 году, когда предусмотренные Конституцией президентские и парламентские выборы, Украина будет находиться в крайне опасной ситуации в экономическом, политическом и милитарном планах. Тем временем враг стабилизирует собственную ситуацию, пройдет выборы и будет полностью готовым использовать нашу ситуацию.

Такое мнение в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным (в эфире телеканала ZIK) выразил народный депутат Украины (II-V созывов) Роман Бессмертный.

«Я руководствуюсь мотивациями, которые составляет нынешняя конъюнктура. Следующий год, когда пройдут выборы согласно Конституции, приходится на момент, когда Украина снаружи и внутри будет находиться и в экономическом, и в политическом, и в милитарном планах в крайне опасной ситуации», – подчеркнул Роман Безсмертный.

То есть страна будет находиться в процессах президентских и парламентских выборов, имея при этом колоссальные внешние обязательства, долги, в которых «не понятна даже идеология покрытия».

«А главный враг, юридически – агрессор, отточит и стабилизирует ситуацию, пройдет выборы и будет готов на всех парах использовать и политическую конъюнктуру этой ситуации, и экономическую, и социальную», – убежден политик.

Он считает, что в такой ситуации даже правильные действия украинской власти будут полностью отталкиваться обществом, потому что сегодня есть очень низкий рейтинг доверия к Президенту, парламенту и правительству.

«Эти рейтинги уже преодолели все минимальные показатели в истории Украины. Зато досрочные выборы дадут возможность отмобилизоваться до наступления этих крайне неприятных вещей. Например, пройдет несколько месяцев и даже МВФ прекратит любые консультации с Украиной, ведь она будет входить в цикл политических испытаний», – пояснил дипломат.

Если же в Украине состоятся досрочные выборы, новая власть получит определенный кредит доверия населения, даже прибегая к непопулярным шагам.

«Я полностью согласен с такой трактовкой ситуации. С моей точки зрения, в нынешней ситуации, когда максимальный уровень лидеров рейтингов колеблется в пределах 10%, а вместе с тем показатель тех, кто не определился или тех, кто отказывается отвечать на вопросы социологов, превышает 70%, это означает, что у нынешней власти практически нет шансов восстановить свою каденцию», – убежден экс-нардеп.

По его мнению, это станет почти гарантией того, что на замену ныне действующего Президента придет новое лицо, а большинство в парламенте будет новым.

«А вот то, каким оно будет, показывают качественные показатели. Учитывая то, что количество сторонников вступления в НАТО растет, количество человек, которые поддерживают европейские ценности, растет, таким образом качественный состав тех, кто будет поводырями этой политики, будет расти на пользу интеграционных процессов», – отметил Бессмертный.

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