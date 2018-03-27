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вторник, 27 марта, 2018, 23:47 События
Суд в Чернигове снова перенес рассмотрение дела «белорусского шпиона»

Суд в Чернигове перенес на 5 апреля очередное подготовительное заседание в рассмотрении дела гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже.

Об этом сообщает 27 марта белорусская служба «Радио Свобода».

«Сегодня на заседание не пришел переводчик», – сообщил адвокат белоруса Тарас Герелюк.

В то же время, защитник отметил, что ему ничего не известно по поводу возможного обмена Политики на задержанного и осужденного в Беларуси по обвинению в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройка.

«Пока в деле ничего нового. Про такой обмен мне ничего неизвестно», – добавил он.

Согласно уголовно-процессуального кодекса Украины, на этапе подготовительного заседания суд должен определить, соответствует ли обвинительный акт уголовному процессуальному законодательству Украины и выполнил ли прокурор требования закона при его утверждении.

«Радио Свобода» отмечает, что 27 марта состоялся телефонный разговор между главой Беларуси Александром Лукашенко и президентом Украины Петром Порошенко.

В прошлый раз главы государств общались по телефону также в день судебного заседания в деле Политики – 27 февраля.

По сообщению пресс-службы Петра Порошенко, как и в прошлый раз, они обсудили «первый форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Гомеле, и высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран».

 
БеларусьЧерниговсуд шпионы
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