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вторник, 27 марта, 2018, 10:51 Мир
Список стран, выдворивших российских дипломатов, увеличился до 24 – выдворят 139 человек

Уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.

Об этом в Twitter сообщил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши Доминик Янковский.

 

По его словам, уже 24 страны объявили о выдворении 139 сотрудников российских дипмиссий. Последней присоединилась Австралия, она вышлет двух россиян.
дипломатические отношениядипбойкот России
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