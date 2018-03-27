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вторник, 27 марта, 2018, 10:17 Политика
Следствие по делу Савченко продолжится два-три месяца, – генпрокурор

Следствие по делу нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и захвате государственной власти, продлится два-три месяца.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, которого в Twitter цитирует его пресс-секретарь Лариса Сарган.

 

«Следователь говорит за два, максимум три месяца, завершить следственные действия и передать дело на ознакомление, а затем и начать соответствующий судебный процесс», – отметил Луценко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами будет добивать выживших».

По словам Луценко, она, якобы, вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.

16 марта в Раду поступило представление ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.

23 марта Шевченковский суд избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.
Надежда СавченкоЮрий Луценко
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