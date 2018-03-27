Сегодня – Всемирный день театра

27 марта отмечается Всемирный день театра (World Theatre Day).

Этот праздник установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами», пишет Голос.ua.

Деятельность Международного института театра, согласно его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира». Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто (1889-1963).

Сегодня Международный институт театра при ЮНЕСКО – крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира.

Слово «театр» происходит от древнегреческого слова theatron (θέατρον), что означает «место, где смотрят». Традиционно в театре играют два наиболее популярных жанра – комедию и трагедию, символами которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии – истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические образы.

Международный день театра – это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, по случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.