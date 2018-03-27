Сборная Украины U-17 по футболу завоевала путевку в финальную часть Евро-2018

Юношеская сборная Украины U-17 по футболу, сформированная из игроков не старше 2001 года рождения, заняла второе место в группе элит-раунда, которое позволяет получить путевку на финальную часть чемпионата Европы 2018 года.

Сборная Украины U–17 в численном меньшинстве сыграла вничью в третьем матче элит-раунда отбора к Евро-2018 против сборной Чехии – 0:0, информирует ffu.ua.

На 32-й минуте вторую желтую карточку получил игрок киевского «Динамо» Викентий Волошин. Тем не менее, поединок проходил при подавляющем преимуществе «сине-желтых», а на 44-й минуте украинцы получили право на пробитие пенальти. Однако удар Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» отбил вратарь чешской команды.

Впрочем, ничьей с чехами подопечным Олега Кузнецова хватило, чтобы занять второе место в группе, которое дает право на получение финальной лицензии.

Футбол. Чемпионат Европы-2018 (U-17). Элитный раунд. Группа 1

Чехия (U-17) – Украина (U-17) – 0:0

Чехия (U-17): Бенада, Залешак, Носилась, Кубань (Фирбахер, 41), Габриэл, Голзер, Шумиха (Кодидек, 58), Пеннер, Жамбурек, Врба (Кробот, 69), Жилак.

Украина (U-17): Трубин, В.Мудрик, Аусси, Данилюк, Литвиненко (Шулянський, 41), Гуров, Н.Мудрик, Якуба, Волошин, Сикан (Надольский, 63), Желизко.

Удален: Волошин (32, вторая желтая карточка).

Не реализованный пенальти: Н.Мудрик (44, вратарь).

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