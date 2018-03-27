Сборная Украины по футболу сегодня в Бельгии сыграет товарищеский матч с командой Японии

В бельгийском городе Льеж сегодня, 27 марта, на поле стадиона «Морис Дюфран» сборная Украины по футболу сыграет контрольный поединок с национальной командой Японии. Свисток арбитра встречи бельгийца Барта Вертентена, который оповестит о начале игры прозвучит в 15:20. Прямая телетрансляция матча на каналах «Украина» и «Футбол 1».

Игра сборной Украины в матче против Саудовской Аравии не была захватывающим зрелищем – мягко говоря. При неудобных для футбола погодных условиях, при жестком противодействии неудобного по стилю соперника и без должного уровня самоотдачи украинцы выглядели коллективом, не способным решать серьезные задачи. Андрей Шевченко дал повод негативно настроенной футбольной армии болельщиков обрушить на него очередной шквал критики. Радует лишь то, что тренер не погружает голову в песок, видит проблемы, говорит о них и высказывает желание устранять недостатки, пишет ua-football.com.

Возможности реабилитироваться долго ждать не надо. На носу – второй контрольный матч сборной Украины в этом календарном году. Соперником выступит более крепкий коллектив, чем Саудовская Аравия. С одной стороны, ожидается более открытый футбол, который может способствовать лучшему раскрытию командой Шевченко своих сильных качеств. С другой, учитывая опыт игры с саудовцами, украинцам желательно снизить градус напряжения и показать в матче с японцами результат, который грозит сковывать команду и давить на психологию.

Собственно, при любом сценарии наибольшая нагрузка падает на плечи тренерского штаба. И здесь результата могут требовать не только болельщики, но и работодатели Шевченко, которые снисходительно относились к Андрею Николаевичу в течение прошлой квалификационной кампании. Не за горами старт в Лиге Наций, где нужно будет решать конкретные задачи без права на ошибку.

Япония летом сыграет на чемпионате мира. На групповом этапе команда из страны восходящего солнца попала в компанию поляков, колумбийцев и сенегальцев. Квартет очень ровный и борьба в нем будет держать в напряжении. Поэтому в свете подготовки важен каждый товарищеский поединок.

В этом году японцы уже сыграли один матч. Несколькими днями ранее представитель Азии ушел от поражения в борьбе со сборной Мали, забив спасительный гол на 90+5-й минуте. Тренер Вахид Халилходжич, Японию возглавляет с марта 2015-го года, избежал ситуации с двух подряд неудачных результатов (перед Мали был проигрыш сборной Южной Кореи), которая, – ситуация, – с боснийцем в качестве главного тренера Японии случается не так уж часто.

В 37-ми матчах во главе команды Халилходжич одержал 21-ю победу, девять раз сыграл вничью и семь раз уступил. В последнее время Япония действует по четкой схеме в три нападающих и редко не забивает голы. За период использования японцами формации 4-3-3 не пропускали из числа их соперников лишь сборные Саудовской Аравии и Бельгии.

За два месяца после Украины Японию ожидает спарринг со сборной Ганы. Непосредственно перед Мундиалем – Швейцария и Парагвай. Стартуют на чемпионате мира «самураи» с поединка против колумбийцев.

Заявка сборной Японии на матч против Украины

Голкиперы : Эйджи Кавашима, Масааки Хигашигучи, Косуке Накамура;

Защитники : Юто Нагатомо, Томоаки Макино, Масато Моришиге, Томо Угадзин, Хироки Сакаи, Шинтаро Курумайя, Ген Седзо, Ватару Эндо, Наомичи Уэда;

Полузащитники : Хасебе Макото, Хотару Ямагути, Риота Мориока, Крюке Сибасаки, Рета Осима, Кенто Мисао;

Форварды : Кейсуке Хонда, Ю Кобаяси, Юя Осако, Генки Харагучи, Такаси Усами, Кенью Сугимото, Юя Кубо, Сея Накадзима.

Андрей Шевченко отметил, что против сборной Японии ему понадобится более сильный состав, чем против Саудовской Аравии. Тренер беспокоится за результат, поэтому, очевидно, стартовая обойма будет выглядеть иначе, чем несколько дней назад. К тому же, уже нет в расположении национальной сборной Андрея Лунина, который вместе с Шепелевым и Коваленко отбыл в «молодежку».

В воротах оптимальна кандидатура Пятова, но тренер может испытать Дениса Бойко, который последний раз играл за сборную три с половиной года назад. За место на левом фланге спорят Матвиенко и Соболь, справа этот раз прогнозируем появление Бутко (против Саудовской Аравии весь поединок отыграл Александр Караваев). Рядом с Ракицким в центре защиты в предыдущем поединке большую часть времени отыграл Хачериди. Сейчас же можно предсказать появление со старта Ивана Ордеца.

Виктора Цыганкова не будет в основе, несмотря на возвращение к тренировкам в общей группе. Логично испытать Марлоса на его родной позиции правого полузащитника со стартовых минут. Слева Коноплянку может подменить Иван Петряк, хотя этот вариант маловероятен (разве что в результате замены по ходу матча). Форвардом будет Артем Беседин, который обострил атаку Украины своим выходом на замену в поединке с саудовцами.

Много вопросов по построению центрального звена. Нелогичным будет выход Зинченко, несмотря на его слабую игру в предыдущей встрече. Степаненко, как стержневой футболист, должен появиться в основе. Стоит ожидать и Руслана Малиновского. Еще на одно место претендуют Ротань и Буяльский. Несмотря на слова Шевы о необходимости усилить состав, читается выход с первых минут более опытного «динамовца».

Историческая составляющая

Это будет третий матч Украины против Японии. Предыдущих две состоялись в начале тысячелетия. Сначала в 2002-м – в Осаке. Потом в 2005-м – в Киеве. Обе встречи завершились победами хозяев с минимальной разницей в счете – 1:0.

Следовательно, в историческом разрезе между нами и японцами – абсолютное равенство. Единственный из нынешнего состава, кто помнит соперничество с японцами по собственному опыту – Руслан Ротань. Примечательно, что в 2005 году, когда Руслан отыграл против «самураев» один тайм, он тоже был игроком киевского «Динамо».

Украина – Япония : 2: +1 =0 -1; голы – 1:1

Япония : Тода Казуюки – в 2002

Украина : Андрей Гусин (с пенальти) – в 2005

Прогноз

Япония, как уже отмечалось, любит атаковать и немало забивает. Несмотря на довольно проблемную игру сборной Украины в защите (даже скромные саудовцы создали несколько убийственных моментов), логично прогнозировать голы в наши ворота.

В то же время, у подопечных Шевченко должно быть больше пространства на половине поля соперника, поэтому Марлосу, Коноплянке и другим, кто будет призван создавать и завершать атаки, удастся избежать голевой «засухи». Прогнозируем ничью 2:2. Для любителей ставки логично сыграть вариант «тотал больше 2,5».

Пари-Матч : Япония 2.90 – Ничья 3.15 – Украина 2.65

1хВеt : Япония 2.965 – 3.24 Ничья – 2.65 Украина

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