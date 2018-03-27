Расизм в Аэрофлоте: Американцев выслали из Москвы в Индию из-за цвет кожи, – СМИ

Российская авиакомпания Аэрофлот вернула пятерых граждан США азиатского происхождения в Индию вместо Нью-Йорка из-за их цвета кожи.
Об этом пишет The Independent со ссылкой на дискриминационную жалобу в Министерство транспорта США, сообщает Укринформ.
«Российская авиакомпания (Аэрофлот) заставила пятерых граждан США азиатского происхождения вернуться в Нью-Дели вместо Нью-Йорка из-за цвета их кожи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что американцы путешествовали из Нью-Дели в США 7 января, однако были вынуждены остаться на промежуточной остановке в Москве из-за того, что их самолет в аэропорту JFK International Airport был отменен из-за сильного снегопада в Нью-Йорке.
Российская авиакомпания сообщила им, что на альтернативных рейсах нет мест, и их не разместят в Москве.
В то же время Аэрофлот якобы предложил альтернативные рейсы пассажирам с кожей белого цвета, прибывших на одном рейсе из Индии.
Американцам азиатского происхождения было также отказано в транзитных визах, что означало, что они не могли покинуть аэропорт Шереметьево и не могли пребывать в России более 24 часов.
Как отмечается в жалобе, представитель Аэрофлота сообщил группе, что они «должны были вернуться в Индию» более поздним рейсом, или им грозит «депортация» в Индию.
После общения на повышенных тонах представитель Аэрофлота все же отдал паспорта и посадочные талоны американцам на рейс до Нью-Дели. Указанные пассажиры решили вернуться в Индию из-за «опасений за собственную безопасность и из-за ощущения отсутствия другого выбора после многочисленных угроз от Аэрофлота».
После возвращения в Соединенные Штаты указанные пассажиры обратились к адвокатской фирме, которая и написала жалобу в Министерство транспорта США.
Российская авиакомпания, в свою очередь, признала нарушение правил в общении с пассажирами и принесла им свои извинения. Однако Аэрофлот возразил, что во время общения представителя авиакомпании и пассажиров присутствовали намеки дискриминационного характера.