Путин не готовится к наступлению на Донбассе, – российский эксперт

Переформатирование Южного военного округа Вооруженных сил РФ не означает наступления на Донбасс. Ведь для этого шага армии не хватит военных. Скорее всего, Путин будет идти в направлении замораживания конфликта.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» сказал российский военный эксперт Александр Гольц.

«Я считаю, что желание России заморозить конфликт и переформатирование Южного военного округа Вооруженных сил – вещи не связанные. У меня нет ощущения, что РФ готовится к серьезным действиям на Донбассе», – отмечает российский военный эксперт.

Александр Гольц отметил: численность российской армии не очень растет, а поэтому ее точно не хватит, чтобы перейти в наступление.

«Согласно официальным данным, численность российских войск выросла на десять тысяч. К тому же, власть РФ сообщила, что с 2015 до 2018 годов создала двадцать объединений дивизионного формата. Это говорит о том, что они создают просто новые бумажные дивизии», – подчеркивает военный эксперт.

Александр Гольц убежден, что смысл торгов с Россией уже давно потерян.

«Обсуждение миротворческой миссии на Донбассе имело смысл в рамках больших торгов с Россией. Мол, мы вам разрешаем ввести войска ООН, а вы в ответ ослабляете санкции. А тогда мы, РФ, выходим из изоляции. Но сегодня происходит массовая депортация российских дипломатов, а это говорит о том, что смысл негоциаций утерян», – объясняет военный эксперт.

К тому же, Александр Гольц отметил, что важнейшие вопросы внешней политики Владимир Путин принимает самостоятельно.

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