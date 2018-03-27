Процесс лишения безвиза для Украины запускается автоматически, – эксперт

Условия лишения безвиза для Украины предусматривают автоматический запуск этого процесса. Процедура должна быть запущена как только Єропейская комиссия заметит признаки, что происходит откат в антикоррупционной реформе.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила председатель общественного объединения «Декларации под контролем» Александра Дрик.

«Относительно страшилок. Условия для запуска процесса лишения безвиза для Украины прописаны таким образом, если есть какой-то откат, в частности в антикоррупционной реформе, то это автоматически запускает процесс. Так прописаны документы, что там не нужно принимать долгих и трудных решений. Следовательно процедура должна быть запущена как только Єропейская комиссия в своем отчете укажет признаки, что происходит откат», – убеждена активистка.

Как считает госпожа Дрок, то, что сейчас происходит с реформами, может привести к процедуре запуска отмены безвиза. Кроме того, по ее словам, нужно понимать, что вся бутафория, которую презентовал Президент на встречах с международными партнерами, когда он говорил, что запускаются новые органы, а когда приезжал сюда, то делал все для того, чтобы они не заработали полноценно, будет продолжаться и в дальнейшем.

«То, что происходит с антикоррупционным судом – это конкретный процесс затягивания, чтобы он не был создан к моменту выборов, пока они не подтвердят свою власть или не будут уверены в том, что у них достаточно ресурсов, чтобы саботировать реформу. Идет речь о завершении как президентских так и парламентских выборов», – считает гостья программы.

Активистка добавила, что все, что происходит с антикоррупционной реформой и те факты, которые сейчас оказываются и подтверждают, что саботаж начался еще в момент, когда формировались антикоррупционные органы. Это становится очевидно не только нам, но и международным партнерам.

«В прошлом году Украина не получила 600 миллионов евро, потому что не смогла обеспечить независимость НАЗК и эффективной проверки деклараций», – констатировала Александра Дрик.

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