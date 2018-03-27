Продавца рыбы с львовского рынка, из-за которой отравились десятки человек, осудили «условно»

Франковский районный суд Львова 20 марта вынес приговор жительнице Яворовского района, которая торговала копченой рыбой на рынке «Привокзальный», что повлекло массовое отравление людей в сентябре 2017 года.

Приговор вынес судья Г.Козюренко.

Как отмечается, на «Привокзальном рынке» женщина реализовала покупателям рыбу горячего копчения «Скумбрия», которую делали в гараже с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил и правил относительно безопасности и качества пищевых продуктов. Вследствие потребления указанной рыбы, 61 человек попал в больницу с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция или пищевая токсикоинфекция» и заключительным диагнозом «Сальмонеллез».

В судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью и подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Вместе с тем, в содеянном искренне раскаялась, просила строго ее не наказывать.

Приговором суда женщина-продавец рыбы признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК Украины, ей назначено наказание в пять лет лишения свободы. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК Украины её освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок два года.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в апелляционный суда Львовской области.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года было зафиксировано массовое отравление рыбой с рынка «Привокзальный» во Львове. Тогда в больницы попали около 70 человек. К счастью, обошлось без летальных случаев. Продавцу рынка объявили подозрение.

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