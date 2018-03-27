Пребывание российских войск в Приднестровье не имеет смысла, – ОБСЕ

Специальный представитель ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини считает, что по мере укрепления мер доверия между Кишиневом и Тирасполем отпадет и смысл пребывания на территории Приднестровья российских войск и вооружений.
Об этом итальянский дипломат заявил по итогам встречи в Кишиневе с политическим представителем Молдовы на переговорах по Приднестровскому урегулированию, вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, сообщает «Укринформ».
«Одно дело, когда мы говорим про миротворцев в Зоне безопасности на Днестре, и совершенно другое, когда речь идет о присутствии иностранных войск и вооружений на территории Приднестровского региона. По мере укрепления мер доверия между сторонами, отпадет и необходимость присутствия этих войск в регионе. В этом я вижу смысл взаимного доверия между Кишиневом и Тирасполем», – подчеркнул Фраттини.
По мнению дипломата, в настоящее время приоритетными для Кишинева и Тирасполя остаются вопросы выполнения взятых на себя обязательств во время предыдущего, австрийского председательства в ОБСЕ.
Ранее Фраттини заявил в интервью российским СМИ, что требование Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья «оторвано от реальности».
Спецпредставитель ОБСЕ Фраттини находится с рабочим визитом в Молдове. В рамках визита он встретится с руководством Молдовы и с представителями непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
Как сообщалось, на территории Приднестровского региона Молдовы расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.