Пребывание российских войск в Приднестровье не имеет смысла, – ОБСЕ

Специальный представитель ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, посол Франко Фраттини считает, что по мере укрепления мер доверия между Кишиневом и Тирасполем отпадет и смысл пребывания на территории Приднестровья российских войск и вооружений.

Об этом итальянский дипломат заявил по итогам встречи в Кишиневе с политическим представителем Молдовы на переговорах по Приднестровскому урегулированию, вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, сообщает «Укринформ».

«Одно дело, когда мы говорим про миротворцев в Зоне безопасности на Днестре, и совершенно другое, когда речь идет о присутствии иностранных войск и вооружений на территории Приднестровского региона. По мере укрепления мер доверия между сторонами, отпадет и необходимость присутствия этих войск в регионе. В этом я вижу смысл взаимного доверия между Кишиневом и Тирасполем», – подчеркнул Фраттини.

По мнению дипломата, в настоящее время приоритетными для Кишинева и Тирасполя остаются вопросы выполнения взятых на себя обязательств во время предыдущего, австрийского председательства в ОБСЕ.

Ранее Фраттини заявил в интервью российским СМИ, что требование Кишинева о выводе российских войск из Приднестровья «оторвано от реальности».

Спецпредставитель ОБСЕ Фраттини находится с рабочим визитом в Молдове. В рамках визита он встретится с руководством Молдовы и с представителями непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Как сообщалось, на территории Приднестровского региона Молдовы расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

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