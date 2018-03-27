Польша в сентябре начнет строительство забора на границе с Украиной

Польша в сентябре планирует начать строительство забора на границе с Украиной. Польские чиновники подчеркивают, что забор стоимостью свыше 70 млн евро должен остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Мы предполагаем, что строительство забора вдоль восточной границы Польши, что должен предотвратить перемещению кабанов, начнется в сентябре», – заявил в понедельник, 26 марта, министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

Министр совместно с европейским комиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом принял участие в пресс-конференции, которая подвела итоги вчерашней встречи, посвященной борьбе с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

По словам польского министра, строительство забора на границе с Украиной и Беларусью должно начаться в сентябре.

«Во время заседания постоянного комитета (Совета министров ЕС) рассмотрят резолюцию относительно программы строительства забора. Прорабатывается соответствующий закон. Предполагается, что строительство начнется в сентябре», – отметил глава Министерства сельского хозяйства РП.

Стоимость забора оценивают составит примерно 300 млн злотых (71 млн евро). Это будет забор с сеткой высотой до двух метров и фундаментом глубиной примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно тысяча километров). Инвестицию хотят завершить на протяжении 3-4 лет. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

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