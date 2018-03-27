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вторник, 27 марта, 2018, 15:29 Мир
Польша в сентябре начнет строительство забора на границе с Украиной

Польша в сентябре планирует начать строительство забора на границе с Украиной. Польские чиновники подчеркивают, что забор стоимостью свыше 70 млн евро должен остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней.

Об этом сообщает «Польское радио».

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«Мы предполагаем, что строительство забора вдоль восточной границы Польши, что должен предотвратить перемещению кабанов, начнется в сентябре», – заявил в понедельник, 26 марта, министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель.

Министр совместно с европейским комиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом принял участие в пресс-конференции, которая подвела итоги вчерашней встречи, посвященной борьбе с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

По словам польского министра, строительство забора на границе с Украиной и Беларусью должно начаться в сентябре.

«Во время заседания постоянного комитета (Совета министров ЕС) рассмотрят резолюцию относительно программы строительства забора. Прорабатывается соответствующий закон. Предполагается, что строительство начнется в сентябре», – отметил глава Министерства сельского хозяйства РП.

Стоимость забора оценивают составит примерно 300 млн злотых (71 млн евро). Это будет забор с сеткой высотой до двух метров и фундаментом глубиной примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно тысяча километров). Инвестицию хотят завершить на протяжении 3-4 лет. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.
ПольшаграницаживотныеУкраинаБелоруссия
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