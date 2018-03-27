Первоклашки с трех лет: Франция вводит обязательное дошкольное образование

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 27 марта, объявил, что с сентября 2019 года дети в возрасте от трех лет должны будут в обязательном порядке посещать детские сады,
Сообщает Интерфакс.
До сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет, однако с 1989 года каждый ребенок имеет законное право на место в дошкольном учебном заведении с трехлетнего возраста.
По данным Министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции обучались в дошкольных образовательных учреждениях, однако этот показатель неоднороден в различных частях страны. Так, в этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста, тогда как на Корсике этот показатель составлял 87%, а на заморских территориях Франции – лишь 70%.
«Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу», – сказал Е.Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране.
Он также пообещал, что дошкольное образование «и в дальнейшем будет оставаться важным элементом французской системы образования».