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вторник, 27 марта, 2018, 10:42 Спорт
Официально: Власти Исландии объявили о бойкоте ЧМ-2018 по футболу в России

Власти Исландии решила бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу, который пройдет в России летом этого года.

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Чиновники Исландии присоединились к бойкоту Великобритании, при этом о спортивном бойкоте речь не идет, пишет ua-football.com.

«Исландские власти не посетят чемпионат мира по футболу в России этим летом», – говорится в сообщении на официальном сайте исландского правительства.

Также правительство страны приняло решение временно приостановить все двусторонние контакты с Россией до прояснения ситуации с отравлением на территории Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сборная Исландии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира, где сыграет с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.
ИсландияФутбол ФИФАФутбол Чемпионат мира-2018Бойкот в спорте
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2018-03-27 12:45 :14