Нового главу НАПК будут выбирать завтра среди нынешних членов агентства

28 марта на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будут выбирать нового главу НАПК.
Об этом информирует во вторник пресс-центр ведомства.
Начало заседания в 14:00.
Как сообщалось, срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта. Она заявляла, что «не держится за должность».
Одновременно, как информирует «Украинская правда», в пресс-службе Корчак объяснили, что, согласно законодательству, глава НАПК избирается только на один срок и не может претендовать на должность повторно.
Руководителя будут НАПК выбирать среди нынешних членов агентства.