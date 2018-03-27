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вторник, 27 марта, 2018, 12:05 Общество
Необычное погодное явление: «Рыжий» снег в Восточной Европе

Фото с изображением снега странного желто-коричневого оттенка были опубликованы в социальных сетях пользователями из Украины, России, Болгарии, Румынии и Молдовы. Жителей и туристов многих регионов Восточной Европы удивил снег с необычным рыжеватым цветом.

Метеорологи считают, что необычная окраска снега вызвана песком, принесенным ветром из Сахары, который потом смешался со снегом и дождем, пишет BBC.

Подобное явление происходит раз в пять лет, однако, в этом году концентрация песка превысила средние показатели. Некоторые местные жители и туристы жаловались на ощущение привкуса песка во рту. Отдыхающие горнолыжных курортов поделились фотографиями необычного явления.
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2018-03-27 12:44 :38