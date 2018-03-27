вторник, 27 марта, 2018, 19:36 Экономика
НБУ отказал белорусскому финучреждению в приобретении украинской «дочки» Сбербанка
Комитет Национального банка принял решение отказать в приобретении через АО «Паритетбанк» (Беларусь) существенного участия в ПАО «Сбербанк» (Киев) в размере 100% его уставного капитала.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
«НБУ отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритетбанк» в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», – говорится в сообщении.
НБУ уже сообщил заявителю о своем решении, а также обсудил с новым руководством ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии финучреждения.
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