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вторник, 27 марта, 2018, 19:36 Экономика
НБУ отказал белорусскому финучреждению в приобретении украинской «дочки» Сбербанка

Комитет Национального банка принял решение отказать в приобретении через АО «Паритетбанк» (Беларусь) существенного участия в ПАО «Сбербанк» (Киев) в размере 100% его уставного капитала.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

«НБУ отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритетбанк» в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», – говорится в сообщении.

НБУ уже сообщил заявителю о своем решении, а также обсудил с новым руководством ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии финучреждения.
НБУсбербанк
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2018-03-27 20:31 :21