Национальные Дружины принимают телеканал ZIK под свою защиту

Национальные дружины отреагировали на просьбу редакции телеканала ZIK о помощи и отныне берут на себя обязательства гарантировать представителям СМИ право на честную работу и полную безопасность.

Об этом сообщается на официальной странице национальных дружин в Facebook.



«Свобода нуждается в защите. Свобода слова – ценность, которую надо защищать в первую очередь. Национальные дружины получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала или даже случайные прохожие», – говорится в заявлении Национальных дружин.

Действующая власть во главе с Петром Порошенко начала монтаж репрессивной машины и построение собственной антиукраинской монополии на свободу слова, говорится в сообщении. Национальные дружины делают акцент на своей готовности помогать любым украинским СМИ, ощущающим на себе давление со стороны этой власти.

Фото: facebook.com/ndrugua

«Правоохранители самоустранились от ответственности. Редакция телеканала обратилась за помощью – отныне Нацдружины берут на себя обязательства гарантировать представителям СМИ право на честную работу и полную безопасность. Мы не позволим провокаций. О ходе событий вокруг телеканала обещаем информировать в режиме реального времени», – отмечают в Национальных дружинах.

Фото: facebook.com/ndrugua

Напомним, телеканал ZIK 21 марта сообщил зрительской аудитории, правоохранительныи органам и международным правозащитным организациям о том, что на канал уже в ближайшее время готовится атака.

«Силовой захват Октябрьского дворца, где дислоцируется телеканал, может произойти в любой момент. По информации из надежных источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций», – говорилось в заявлении телеканала.

Отметим, о готовности взять под охрану телеканал ZIK заявили и другие организации. В частности, народный депутат Семен Семенченко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» сообщил, что ветераны Донбасса готовы предоставить телеканалу ZIK помощь.

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