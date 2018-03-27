Национальные дружины будут охранять телеканал ZIK на общественных началах, – Роман Чернышев

Мы не будем иметь права препятствовать правоохранителям, которые зайдут на телеканал с решением суда. Но в случае произвольной атаки будем реагировать соответственно.

Об этом отметил руководитель пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев, в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Мы имеем обращение за подписью заместителя генерального директора медиа-холдинга ZIK Вадима Зака, и этот документ также распространили на странице «Национальных дружин» в Фейсбуке.

По информации телеканала и «Национального корпуса», действительно готовятся попытки силового захвата СМИ. И поскольку в прошлую пятницу мы пережили попытки силового давления и запугивания на офис национальных организаций, отбили эти атаки, и готовы защищать и средства массовой информации», – заявил Чернышев.

Представитель «Национального корпуса» отметил, что это касается не только телеканала ZIK, а и вообще всех СМИ, которые будут нуждаться в защите, но не получат его от правоохранителей.

«Правоохранители, которые являются инструментом в руках власти, дали понять, что они не будут защищать телеканал от рейдерского захвата.

Власть может действовать с помощью так называемых «титушек», которые просто придут и захватят телеканал. Чтобы не допустить такого, от сегодня на телеканале ZIK будут дежурить нацдружинники», – прокомментировал представитель Нацкорпусу.

Он пояснил, что сейчас ребята дежурят в редакции и по периметру здания, но при необходимости быстро соберут достаточно сил для защиты телеканала.

«Мы сотрудничаем сугубо на общественных началах, поскольку нет никаких договоров об охране. То есть, общественная организация откликнулась на призыв телеканала и осуществляет общественный надзор, поддержку и охрану помещения телеканала.

Конечно, мы не будем иметь права препятствовать правоохранителям, которые зайдут сюда по решению суда. Однако мы будем фиксировать их действия, чтобы не допустить правонарушения, и в случае произвольной атаки – будем реагировать соответственно», – пообещал Роман Чернышев.

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