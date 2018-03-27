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вторник, 27 марта, 2018, 0:15 Политика
Наев: Для подготовки операции Объединенных сил уже определен дедлайн

Временные показатели, к которым необходимо подготовить операции Объединенных сил, уже определены, и эти сроки не будут длительными.

Об этом заявил новоназначенный командующий Объединенных сил Сергей Наев, – сообщает «5 канал».

«У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – Президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции», – сказал он.
военная операцияОбъединенные силыСергей Наев
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2018-03-27 02:34 :52