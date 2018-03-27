На окраине Донецкого поселка нашли схрон с выстрелами к СПГ-9М российского происхождения

В результате заблаговременно полученной информации оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины благодаря взаимодействию с сапером 30-й бригады ВСУ на окраине сел. Березового (Донецкая обл.) обнаружили 8 кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.

«Боеприпасы хранились в одной из полуразрушенных пристроек, расположенной вблизи гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем. Найти тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, которая почувствовала схрон среди оставленных ульев», – сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что эти «боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены неприятелем для совершения атак в сторону мирной украинской территории».

Такие тайники оперативники пограничного ведомства выявляют достаточно часто, что дает возможность предотвращать действия вражеских ДРГ на подконтрольной украинской власти территории Украины.

Обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства передали саперам 30-й механизированной бригады ВСУ для уничтожения.

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