На Харьковщине произошло масштабное ДТП с участием семи авто, из которых три – грузовики

Во вторник, 27 марта, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, в аварию попали сразу семь автомобилей. При этом три из них – грузовые.

«Всего в ДТП попали три грузовика – Рено, Вольво, МАН, две легковушки – ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус Опель и внедорожник Сузуки», – говорится в сообщении.

Несмотря на масштабы ДТП, никто из людей в результате происшествия серьезно не пострадал.

nv.ua

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.