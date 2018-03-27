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вторник, 27 марта, 2018, 22:45 События
На Харьковщине произошло масштабное ДТП с участием семи авто, из которых три – грузовики

Во вторник, 27 марта, на трассе Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Как отмечается, в аварию попали сразу семь автомобилей. При этом три из них – грузовые.

«Всего в ДТП попали три грузовика – Рено, Вольво, МАН, две легковушки – ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус Опель и внедорожник Сузуки», – говорится в сообщении.

Несмотря на масштабы ДТП, никто из людей в результате происшествия серьезно не пострадал.

nv.ua
nv.ua
ДТПХарьковская область
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2018-03-27 23:40 :18