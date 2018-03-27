На Евро-2018 по шахматам в Грузии после девятого тура в квартете лидеров украинец Антон Коробов

У грузинского Батуми на финишную прямую вышел личный чемпионат Европы-2018 по шахматам, где, помимо медалей, разыгрывают и путевки на Кубок мира, на который попадут первые 23 игрока.

В девятом туре победили двое представителей Львовского государственного университета физической культуры: многолетний лидер сборной Украины Василий Иванчук обыграл серба Ивана Иванишевича, а чемпион Украины-2018, студент ЛГУФК Петр Голубка – россиянина Григория Опарина, сообщает ldufk.edu.ua.

Следовательно, Василий Иванчук снова на одно очко приблизился к четверке лидеров, у которых по семь очков. Кстати, в числе лидеров – украинец Антон Коробов. Сегодня, 27 марта, Иванчук встретится с представителем России Давидом Паравяном.

Студент Петр Голубка на Евро-2018 демонстрирует стабильную игру и после победы над Опариным имеет в своем активе уже 5,5 очков. Этот показатель он попытается улучшить сегодня, 27 марта, играя белыми фигурами с немецким шахматистом Фалко Біндріхом.

К сожалению, проиграл в девятом туре еще один выпускник ЛГУФК Мартын Кравцив, который уступил представителю Нидерландов Беньямину Боку и теперь сегодня попытается взять реванш в поединке с армянином Мартиносяном – у обоих по 5,5 очков.

Пять очков в девяти турах (две победы, шесть ничьих) набрал неувядающий ветеран мировых шахмат, еще один выпускник ЛГУФК Александр Белявский, который выступает за команду Словении. Сегодня, 27 марта, он будет играть с польским гроссмейстером Михалом Красенковим.

Что же, плотность результатов на чемпионате Европы просто поражает. Поэтому каждая победа шахматиста, как говорится, на вес «золота». А уже завтра, 28 марта, сформируется итоговая таблица с 150 участниками нынешнего Евро-2018.

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