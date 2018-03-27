Молдова объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что государство объявило персонами нон грата и высылает трех дипломатов посольства России.
Согласно решению, российские дипломаты должны покинуть Молдову в течение семи дней, передает «Радио свобода».
В МИД отметили, что таким образом Кишинев выражает солидарность с другими государствами, которые также выслали российских дипломатов в ответ на отравление в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши опубликовал список стран, которые выдворили российских дипломатов. На то время он увеличился до 24.