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вторник, 27 марта, 2018, 22:05 Мир
Молдова объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что государство объявило персонами нон грата и высылает трех дипломатов посольства России.

Согласно решению, российские дипломаты должны покинуть Молдову в течение семи дней, передает «Радио свобода».

В МИД отметили, что таким образом Кишинев выражает солидарность с другими государствами, которые также выслали российских дипломатов в ответ на отравление в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности МИД Польши опубликовал список стран, которые выдворили российских дипломатов. На то время он увеличился до 24.
Молдовадипбойкот России
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