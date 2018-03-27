Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе «Боруссии»

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам в общей группе своего нынешнего клуба.

Андрей Ярмоленко (на фото) получил травму в матче Бундеслиги с «Фрайбургом» в конце января и через восстановление пропустил товарищеские матчи сборной Украины с Саудовской Аравией (1:1) и Японией (27 марта), пишет ua-football.com.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей в 16 матчах Бундеслиги забил три гола и отдал пять голевых передач.

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