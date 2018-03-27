live
Aнонси
В’ячеслав Климов, співвласник компанії «Нова пошта» у програмі «Hard з Влащенко» 28.03.18 о 20:00
В’ячеслав Климов, співвласник компанії «Нова пошта» у програмі «Hard з Влащенко» 28.03.18 о 20:00
28 марта, среда
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
Костянтин Дорошенко, арт-критик, публіцист у програмі «Перші Другі» 28.03.2018, о 22:30
28 марта, среда
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі
Ігор Смешко, колишній голова Служби безпеки України у програмі "ДокаZ" 29.03.18, о 20.00
29 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 27 марта, 2018, 19:10 Спорт
Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе «Боруссии»

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам в общей группе своего нынешнего клуба.

Андрей Ярмоленко (на фото) получил травму в матче Бундеслиги с «Фрайбургом» в конце января и через восстановление пропустил товарищеские матчи сборной Украины с Саудовской Аравией (1:1) и Японией (27 марта), пишет ua-football.com.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей в 16 матчах Бундеслиги забил три гола и отдал пять голевых передач.
Футбол ЯрмоленкоСборная Украины по футболуфутбол Чемпионат ГерманииФутбол Товарищеские матчи
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-27 20:31 :21