Львовщина номинировала шестерых медиков на награду «Орден Святого Пантелеймона»

В понедельник, 26 марта, состоялось заседание Регионального совета Львовской области, на котором определили претендентов-медиков на награду за профессионализм и милосердие – «Орден Святого Пантелеймона» и «Медаль Святого Пантелеймона».

«Орден Святого Пантелеймона» является высшей общественной наградой для медиков за профессионализм и милосердие. Награда была учреждена в 2009 году, ее поддерживают все христианские церкви в Украине, МИНЗДРАВ и Национальная академия медицинских наук. Эту награду еще называют своеобразным «Оскаром» в медицине. Ее вручают в пяти номинациях.

Так, на номинацию «Лучший врач» от Львовщины будет претендовать Любомир Соловей – заведующий анестизиологически-реанимационного отделения №2 Львовской областной клинической больницы.

На номинацию «Лучший медицинский работник» Кристина Омельченко – палатная медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии в областной клинической больнице.

На номинацию «Новатор здравоохранения» Федор Юрочко – детский отоларинголог Львовской областной детской клинической больницы «ОХМАТДЕТ».

На номинацию «За достижения в международном сотрудничестве в охране здоровья» Львовщина выдвинула сразу двух претендентов: Панґрацци Арнальдо – профессор Международного богословского института Камилианум и Клаус Екснер – немецкий хирург из клиники пластической и эстетической хирургии в Франкфурт-на-Майне.

На номинацию «Образец служения обществу» будет претендовать Сергей Федоренко – главный врач Львовской областной инфекционной больницы.

В этом году впервые «Медалью Святого Пантелеймона» наградят и лучших среди молодых медицинских работников до 35 лет. С Львовщины на эту награду будут претендовать:

В номинации «За врачебное искусство» – Дмитрий Бешлей, хирург кардиохирургического отделения Львовской областной клинической больницы.

В номинации «За заботу и ласку к больному» – Руслана Кончак, старшая медицинская сестра военно-медицинского клинического центра Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины(г.Львов).

В номинации «За научные разработки в медицине» – Ростислав Билый, профессор кафедры цитологии, гистологии и эмбриологии ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Победители станут известны 9 августа – в день Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

В 2017 году фельдшер пункта экстренной медицинской помощи «Чижики» Мирослава Савчак со Львовщины победила в номинации «Лучший медик».

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