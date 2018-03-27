Луценко подтвердил прослушивания в кабинете Холодницького

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Фото: Николай Тыс/ZIK

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого прослушивали в его рабочем кабинете.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Громадське.

По словам генпрокурора, прослушиванием Холодницкого занималось Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством ГПУ.

«Согласно законодательству, Генпрокуратура совместно с НАБУ проводили следственные действия, которые касались, в том числе, и к руководителя САП», – сообщил он.

При этом генпрокурор не прокомментировал результаты следственных действий.

«Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, имеются ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослшивающем устройстве, установленном в кабинете руководителя САП», – отметил Луценко.

Ранее глава САП Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли «жучок».

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