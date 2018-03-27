Легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Пакьяо хочет провести бой с Василием Ломаченко

39-летний знаменитый боксер из Филиппин Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не хочет вступать в конфронтацию с промоутером Бобом Арумом, под эгидой компании которого, Top Rank, добился практически всех значительных высот, став одним из лучших бойцов последнего десятилетия.

Напомним, ранее адвокат филиппинского боксера объявил о том, что Мэнни Пакьяо больше не связан с Бобом Арумом (на фото) контрактными обязательствами. А менеджер боксера по связям с общественностью даже обвинил старейшину цеха в саботаже нескольких крупных зарубежных выступлений Пакьяо.

По словам самого Мэнни, он пригласил Арума на поединок с аргентинцем Лукасом Матиссе, который запланирован на 8 июля в Малайзии. И даже собирается обсудить с Бобом свой возможный поединок с украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО).

«Арум приглашен на бой и никаких проблем нет. Думаю, после моего боя с Маттиссе мы с ним обсудим возможность проведения поединка Пакьяо – Ломаченко», – цитирует слова Мэнни vRinge.

Добавим, что у Ломаченко на 12 мая запланирован бой с чемпионом мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) с венесуельцем Хорхе Линаресом, выиграв который Василий покорит третью категорию.

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