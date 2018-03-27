Киев–Винница – самый короткий регулярный авиарейс Украины

Аэропорт Винница обслужил первый регулярный рейс из Киева, который сейчас является самым коротким в Украине.

Об этом сообщает avianews.com.

Ежедневные полеты из аэропорта Борисполь выполняет крупнейший украинский авиаперевозчик «Международные авиалинии Украины».

Вылеты из Киева предусмотрены в 20:25, вылеты из Винницы – в 06:20. Время в пути составляет около 1 часа.

Напомним, в декабре компания анонсировала, что с 25 марта начнет выполнять регулярные рейсы между киевским аэропортом Борисполь и Винницей.

Маршрут стал самым коротким в истории авиакомпании – его длина по прямой составляет около 200 км.

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